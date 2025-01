Cassano su Joao Felix: "Sarebbe un colpo fantastico per la Serie A e per il Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'VIva El Futbol', Antonio Cassano ha parlato di Milan, dicendo la sua sul possibile approdo in rossonero di Joao Felix:

"Sarebbe un colpo fantastico per la Serie A e per il Milan. Perché il Milan quei tipi di giocatori ne ha avuto tanti. Perché Joao Felix lo reputo un campione, un giocatore fantastico che a me fa impazzire. E lì ti farebbe ri-innamorare veramente, un'altra volta, del vecchio Milan. Sarei contento che arrivasse in Italia un giocatore del genere.

Il suo ruolo, da quando ha 17 anni, gioca esterno a sinistra. Poi vogliamo metterlo in un altro ruolo, può darsi si adatterà. Dietro la punta si adatterà, a destra si adatta. Però il suo ruolo è largo a sinitra. Questo è un dato di fatto. Poi tu mi dici 'Giocherà dietro la prima punta", può giocare, però poi significa che tu Reijnders devi spostarlo ancora più dietro. E lui, Reijnders, in questo momento Conceiçao lo vede dietro la punta. Alla Perrotta quando giocava alla Roma, di grande inserimento, di grande quantità, e lui c'ha grande qualità anche.

Joao Felix dove lo metti? Lo metti a destra. Pulisic poi? Il problema è quello: se lo prendi, dove lo fai giocare?"