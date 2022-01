Castellacci: "5mila spettatori a San Siro fa sorridere, è stata scelta fuori luogo"

Il professor Enrico Castellacci, medico dello sport, è intervenuto durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti "Non ho condiviso la scelta e l'ho detto chiaramente. Mi è sembrata fuori luogo: per entrare negli stadi ci vuole il Super Green Pass, tutto ciò che è stato detto servisse giustamente per riprendere la vita sociale. Non ho condiviso, mettere 5000 persone a San Siro fa sorridere, è tornare indietro come credibilità sia politica che sanitaria".