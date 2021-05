Ceccarini: "Donnarumma è un bivio. Il Milan osserva Vazquez"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere nella prossima sessione di trasferimenti. Queste le sue parole: "Sono giorni caldi per il futuro di Donnarumma. L’attesa è quasi finita, presto arriverà la risposta definitiva. Dopo la fine del campionato e prima del ritiro per l’Europeo. Gigio comunicherà alla società la sua scelta. Il portiere rossonero sa di avere in mano un’offerta triennale da 8 milioni di euro. C’è anche la Juventus, che potenzialmente è pronta a toccare quota 10. In ballo c’è una scelta di cuore e professionale. E la partita di domani proprio contro i bianconeri sarà la più difficile della sua carriera. Tra presente e futuro. Donnarumma è a un bivio e il tempo massimo ormai sta per scadere. La sensazione è che possa ancora rinnovare con il Milan. Ora però parola solo al campo. Maldini è stato chiaro: concentrazione massima su queste quattro partite poi le decisioni. Il club rossonero intanto si è cautelato e ha già la soluzione alternativa: Mike Magnan del Lille, che è in piena lotta per vincere la Ligue 1. Un’operazione da 15 milioni di euro. Il Milan si muove però anche sui parametri zero e una grande occasione oggi è rappresentata da Lucas Vazquez. Se l’esterno offensivo non dovesse rinnovare con il Real Madrid, i rossoneri potrebbero fare un tentativo."