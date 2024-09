Ceccarini: "Fonseca non è il problema ma ha bisogno di risultati"

Come ogni domenica, Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha pubblicato il suo editoriale. All'interno si trova anche il suo punto di vista sulla situazione del Milan che è già molto calda. Le parole di Ceccarini: "Chi è chiamato ad una svolta immediata è il Milan. La partenza non è stata certo delle migliori. Un pareggio in rimonta con il Torino, la sconfitta a Parma e il 2-2 dell’Olimpico contro la Lazio hanno lasciato non pochi dubbi. La squadra è ben attrezzata e di qualità ma non riesce ancora ad esprimere il suo potenziale. È questo è compito di Fonseca, che deve dare una spinta nuova e diversa al Milan".

Continua Ceccarini: "Insomma il tecnico portoghese non può essere il problema ma ora ha bisogno di portare a casa risultati. Così la partita di sabato prossimo con il Venezia diventa fondamentale. I rossoneri non possono sbagliarla, altrimenti i dubbi e le perplessità diventerebbero insistenti e pericolosi. Anche la società deve fare ancora più la sua parte e sostenere in ogni modo l’allenatore scelto. Poi è chiaro che Fonseca ha il destino nelle sue mani".