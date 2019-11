Ceccarini: "Milan-Ibra: la sensazione è che alla fine la volontà possa superare tutti gli ostacoli"

Il commento del giornalista Niccolò Ceccarini per TuttoMercatoWeb.com: "Ibrahimovic al Milan e Piatek magari al Genoa fino al termine della stagione. Per ora è solo uno scenario ma che va tenuto in considerazione perché nel mercato niente è scontato e soprattutto impossibile. Andiamo con ordine. Il Milan è sceso in campo per Ibrahimovic. L’incontro di mercoledì con Raiola ha posto i presupposti per l’inizio di una trattativa che non è affatto semplice. Serve un contratto di 18 mesi e questo lo si era capito da tempo. Il Milan è disposto a fare un’operazione del genere ma al momento la vera partita è sull’ingaggio. La sensazione è che alla fine la volontà possa superare tutti gli ostacoli. Per arrivare ad un accordo è necessario però uno sforzo reciproco. La situazione è in evoluzione e presto potrebbero esserci novità. Se Ibra finisse al Milan, per Piatek ci sarebbero ancora meno spazi. E allora ecco che l’ipotesi di un possibile ritorno al Genoa fino alla fine del campionato non è da escludere. Tenendo presente che i rossoblù hanno bisogno di un attaccante dopo l’infortunio di Kouamé. Anche in questo caso è una pista da monitorare con attenzione.