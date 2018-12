Ceccarini: "Milan, Quagliarella ipotesi concreta, a centrocampo possibile nome a sorpresa"

Nicolo Ceccarini, direttore di RMC Sport, ha scritto del mercato del Milan sulle colonne di TuttoMercatoWeb.com: "Ibra non arriverà e il Milan sta già lavorando su altri fronti. Anche perché il mercato è alle porte e il tempo comincia a stringere. Fabio Quagliarella ad ora è un’ipotesi concreta. Per l’attaccante c’è un discorso aperto con la Samp per il rinnovo di un anno ma la strada è ancora lunga. Quagliarella sarebbe un’ottima soluzione perché garantirebbe esperienza e rappresenterebbe un’alternativa tattica importante sia per Higuain che per Cutrone. Anzi può essere un modo per far crescere ancora più un ragazzo giovane che sta già dimostrando grandissime qualità. Ci sono anche altre opportunità: una è Origi, che non trova molto spazio nel Liverpool, l’altra è Rashford del Manchester United. Al momento un po’ un sogno, visto che il club inglese non sembra orientato a cederlo. Siamo ancora a metà dicembre e tutto però può accadere. A giugno potrebbero crearsi scenari interessanti. Se il Chelsea dovesse pesantemente virare su Higuain, allora i rossoneri tornerebbero su Morata, ma è solo un disegno di mercato futuribile. Le priorità stanno cambiando, nel senso che per ora il Milan ha rallentato sul difensore. Cahill resta l’opportunità più semplice (il Chelsea ha già dato il suo ok) anche se il problema resta l’ingaggio. L’obiettivo è soprattutto un centrocampista. Leonardo e Maldini hanno analizzato la situazione di Fabregas, ma i costi sono elevati. Non è escluso che possa uscire un nome a sorpresa.