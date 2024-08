Ceccarini sul Milan: "Stallo per il centrocampista: per Fofana serve un rilancio"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, giornalista, esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, come ogni domenica ha offerto le ultime notizie di mercato delle big italiane e non solo ne suo Editoriale. Tra gli argomenti toccati anche quelli relativi al Milan che nei prossimi 13 giorni, quelli che separano i rossoneri dall'inizio del campionato contro il Torino, vuole accelerare sul calciomercato e portare nuovi rinforzi a disposizione di Paulo Fonseca dopo Morata e Pavlovic.

Queste le parole di Ceccarini sulle operazioni a centrocampo: "In casa Milan si registra una fase di stallo sul fronte del centrocampista. Per Fofana serve un rilancio sui 20 milioni di euro. E anche per Samardzic non ci sono stati passi in avanti. Il club rossonero aspetta il momento giusto per rilanciare il suo assalto. In attesa di sviluppi il Milan è sempre attivo in attacco".