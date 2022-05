Ceferin: "Il Real ha sette vite ma mi aspetto una finale di Champions tutta inglese"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervistato da Sportske Novosti, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, dà le sue previsioni: "In qualche modo avrei puntato sul City, ma in questo momento è fortissimo e il Real è un gatto, ha sette vite. Benzema sta migliorando ogni anno, Modric a 36 anni gioca partite fantastiche. Hanno Vinicius e il resto non è male. Ma prevedo una finale inglese".