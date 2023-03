Cerruti sulla Gazzetta: "Il Milan viaggia a due velocità. Non incolpiamo soltanto Pioli"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle colone della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti ha parlato così del momento del Milan: "Al di là dello strapotere del Napoli, nessuno poteva immaginare che il Milan campione d’Italia scivolasse ai confini della zona per l’Europa League, con nove punti in meno rispetto a un anno fa, un saldo negativo inferiore soltanto a quelli del Verona e della Sampdoria, visto che sul campo la Juventus ne ha ottenuti sei in più. Per opposti motivi nessuno poteva immaginare che i rossoneri approdassero con pieno merito ai quarti di finale, dopo avere eliminato il favorito Tottenham, senza incassare gol. Dal 4-2-3-1 dello scudetto al 3-4-2-1 dell’emergenza, prima applaudito per la ritrovata imbattibilità di Tatarusanu e Maignan e ora di nuovo discusso, i risultati hanno suggerito spiegazioni opposte a conferma del fatto che la differenza la fa il rendimento dei giocatori, prima della tattica.