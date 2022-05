Cessione Milan in stand-by: tra RedBird e Investcorp Elliott sceglie... l'attesa

MilanNews.it

Domani sera il Milan sarà di scena a Verona per riprendersi il primo posto in classifica a sfavore dell'Inter, vittoriosa ieri - con errori arbitrali annessi - sull'Empoli e in testa con un punto di vantaggio sui rossoneri con una gara in più. Nel mondo Milan, però, tiene banco anche un'altra importantissima questione: la cessione del Club.



Trattative in stand-by

Al tavolo di Elliott, infatti, sono arrivate numerose proposte, ma sono due, in particolare, le più importanti: Investcorp, fondo del Barhein, che offre 1,18 miliardi di euro con una parte in debito su cui si stanno facendo le opportune valutazioni, e Red Bird Capital Partners, società d'investimento americana, con tanti interessi nello sport, che si è presentata con 1 miliardo di euro tondo tondo.

Attesa

Terminato il periodo di esclusiva con gli arabi, Elliott, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di temporeggiare. L'attesa, però, non è né fine a sé stessa né immotivata, ma dipende da due grandi motivazioni. La prima è quella più immediata: fare in modo che tutto l'ambiente milanista si concentri e spinga la squadra di Pioli verso lo Scudetto. La seconda è di cura: la famiglia Singer vuole cedere il Club nelle migliori mani possibili e, per farlo, valuterà con estrema attenzione ogni dettaglio. Al momento Red Bird sembra aver rimontato su Investcorp, ma... se ne saprà di più dopo la fine del campionato.