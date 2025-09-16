Cessione San Siro, ridotto lo sconto a Milan e Inter: da 36 a 22 milioni

vedi letture

Domani, o al massimo giovedì, la delibera delle vendita di San Siro a Milan e Inter arriverà in giunta. La novità delle ultime ore è che è stato messo nero su bianco dalla vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, che è stato di fatto ridotto lo sconto ai due club: Palazzo Marino parteciperà alle spese per 22 milioni di euro e non 36 milioni come era stato stabilito all’inizio.

Lo riferisce stamattina l'edizione milanese del Corriere della Sera che aggiunge che "ieri la vicesindaca ha comunicato la decisione alle squadre che però attenderanno il voto del Consiglio comunale prima di decidere se prendere o lasciare. La partita non è ancora chiusa perché sul tavolo restano le questioni legate alla garanzie".

