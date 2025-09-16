Cessione San Siro, ridotto lo sconto a Milan e Inter: da 36 a 22 milioni
MilanNews.it
Domani, o al massimo giovedì, la delibera delle vendita di San Siro a Milan e Inter arriverà in giunta. La novità delle ultime ore è che è stato messo nero su bianco dalla vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, che è stato di fatto ridotto lo sconto ai due club: Palazzo Marino parteciperà alle spese per 22 milioni di euro e non 36 milioni come era stato stabilito all’inizio.
Lo riferisce stamattina l'edizione milanese del Corriere della Sera che aggiunge che "ieri la vicesindaca ha comunicato la decisione alle squadre che però attenderanno il voto del Consiglio comunale prima di decidere se prendere o lasciare. La partita non è ancora chiusa perché sul tavolo restano le questioni legate alla garanzie".
Pubblicità
News
Sala: "Nuovo stadio pronto per il 2031 perché la Uefa non considererà Milano per Euro2032 se rimarrà San Siro"
Le più lette
3 Capuano: "Sento che ci sono milanisti che si lamentano del lancio della giacca di Allegri e di come gioca il Milan. Evidentemente preferivano Fonseca e Conceicao"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
San Siro, ridotto lo sconto per le squadre. Domani delibera in giunta, la decisione di Milan e Inter dopo il Consiglio Comunale
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazione
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com