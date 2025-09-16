Maignan out, a Udine giocherà Terracciano. In Coppa Italia possibile chance per Torriani

Gli esami a cui si è sottoposto ieri Mike Maignan dopo il problema al polpaccio rimediato domenica contro il Bologna hanno per fortuna escluso lesioni, ma il portiere francese sarà costretto a saltare sicuramente alcune partite, a partire da quella di sabato di campionato contro l'Udinese e quella successiva di mercoledì contro il Lecce in Coppa Italia. Se a Udine tra i pali ci sarà con ogni probabilità Pietro Terracciano, a San Siro contro i pugliesi non è escluso che possa trovare spazio la giovane promessa del settore giovanile milanista Lorenzo Torriani.

A riferirlo è questa mattina Il Giornale che aggiunge che in estate era arrivata per lui una richiesta dalla Francia, ed in particolare dal Lione di Paulo Fonseca, ma dal Milan è arrivato un secco no alla proposta de francesi in quanto in via Aldo Rossi puntano forte su di lui sia per il presente che soprattutto per il futuro della porta del Diavolo.

