Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha quattro punti in più di un anno fa
MilanNews.it
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo tre giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad anno fa, i rossoneri hanno quattro punti in più.
Ecco la classifica completa:
Napoli 9 punti (+3 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo tre partite di campionato)
Juventus 9 punti (+2)
Cremonese 7 punti (in Serie B)
Udinese 7 punti (=)
Milan 6 punti (+4)
Roma 6 punti (+4)
Atalanta 5 punti (+2)
Cagliari 4 punti (+2)
Como 4 punti (+3)
Torino 4 punti (-3)
Inter 3 punti (-4)
Lazio 3 punti (-1)
Bologna 3 punti (+1)
Sassuolo 3 punti (in Serie B)
Genoa 2 punti (-2)
Fiorentina 2 punti (-1)
Hellas Verona 2 punti (-4)
Pisa 1 punto (in Serie B)
Parma 1 punto (-3)
Lecce 1 punto (-2)
