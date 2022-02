CF - Milan, da Emirates a Wefox: con gli sponsor la casacca rossonera ora vale 39 milioni di euro

È di oggi l'ufficialità della nuova partnership tra il Milan e Wefox che, in particolare, ha posto un nuovo logo sul retro della maglia rossonera. Questo accordo, ratificato dall'efficiente dirigenza milanista, porterà nelle casse di Via Aldo Rossi una cifra tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, quindi, con quest'ultimo accordo la maglia del Milan varrà sui 39 milioni di euro (dati 2021/22): tra sponsor tecnico, l'accordo con Emirates, Bitmex e Wefox, infatti, la casacca rossonera ha aumentato vorticosamente il suo valore. Questi, in particolare, i numeri e le cifre dei singoli accordi:

- Puma: 13 milioni di euro

- Emirates: 14 milioni di euro

-Bitmex: 5 milioni di euro

- WeFox: 7 milioni