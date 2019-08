CF - Milan, oggi un CdA sui conti e sulle strategie future

CdA in programma per il Milan, che oggi in sede a Milano analizzerà l’andamento gestionale della prima parte del nuovo esercizio fiscale, prendendo atto dell’evoluzione dell’ultima stagione economica, chiusasi con una perdita tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

Lo scrive "MF - Milano Finanza", spiegando che l’approvazione definitiva è prevista per l’autunno. Per quanto riguarda i conti dei rossoneri, il rosso è in calo rispetto ai 126 milioni di euro dell’era Yonghong Li (2017/2018), ma superiore rispetto a quello del 2016/2017, pari a 73 milioni di euro.

Il CdA servirà in ogni caso anche per fare il punto della situazione per quanto riguarda la nuova stagione e sarà data una valutazione dell’attività dell’a.d. Ivan Gazidis. Presente anche Franck Tuil, senior portfoglio manager di Elliott e membro del CdA, segno dell’attenzione che il fondo d’investimento riserva allo sviluppo del club rossonero.