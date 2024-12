CF - Quanto guadagnano i dirigenti ed i membri dei CdA dei top club di Serie A? Il Milan la squadra che spende di più

Quanto guadagnano i dirigenti ed i membri dei CdA dei top club di Serie A? A questa domanda risponde Calcio&Finanza (clicca qui), sfruttando i dati ufficiali a disposizione per fare una graduatoria dei più pagati.

I compensi ai Consigli di Amministrazione di sette dei primi dieci club di Serie A nella scorsa stagione – in ordine di classifica Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli – sono stati complessivamente pari a 17,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 14,3 milioni del 2022/23. Prendendo in considerazione i dati disponibili delle ultime cinque stagioni il trend comune è quello della crescita, fatta eccezione per la Roma e, per quanto riguarda l’ultimo anno, anche la Juventus.

Il Milan, dal report di C&F sugli scorsi 5 anni, è il club che speso di più per gli stipendi del proprio CdA: 19,2 milioni di euro. Dopo il club di via Aldo Rossi c’è l’Atalanta (13,5 milioni), seguita a ruota dal Napoli (11,9 milioni). Poi Juventus (9,5) ed Inter (9), con Roma (6,3) e Lazio (5) che chiudono la classifica.

Questa invece la classifica dei dirigenti più pagati in Serie A:

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football Juventus – 2,9 milioni di euro

Maurizio Scanavino, amministratore delegato Juventus: 1,22 milioni di euro;

Claudio Lotito, presidente Lazio – 1,1 milioni di euro;

Lina Souloukou, ex CEO Roma – 850 mila euro;

Paolo Scaroni, presidente Milan – 600 mila euro;

Maurizio Setti, presidente Hellas Verona – 550 mila euro;

Gianluca Ferrero, presidente Juventus – 405mila euro.