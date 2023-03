Champions, i precedenti di Turpin con Milan e Tottenham

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

L'arbitro designato per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan è il francese Clement Turpin. Questi i suoi precedenti con rossoneri e Spurs.

Con i rossoneri sarà la terza volta per l'arbitro francese, la seconda in Champions League. Il primo incrocio fu in occasione dell'ottavo di andata di Europa League del 2018 perso dai rossoneri a San Siro contro l'Arsenal per 0-2.