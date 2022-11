Champions, il programma di oggi: Napoli a caccia del primo posto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia tra poco meno di un'ora l'ultimo turno di Champions League con il primo gruppo di 8 partite in programma. Le italiane in campo oggi, Napoli e Inter, sono già qualificate agli ottavi con i partenopei che ad Anfield difendono il primato del proprio raggruppamento. Le squadre già qualificate di questo prima gruppo di partite sono: Napoli-Liverpool (gruppo A), Brugge - Porto (gruppo B), Bayern-Inter (gruppo C). Tutto apertissimo ancora nel gruppo D. L'elenco delle partite

Ore 18.45

Porto-Atletico

Leverkusen-Brugge

Ore 21

Liverpool-Napoli

Rangers-Ajax

Bayern Monaco-Inter

Viktoria-Barcellona

Marsiglia-Tottenham

Sporting-Eintracht