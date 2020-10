Champions League, i portieri con più reti inviolate: Dida settimo

Nelson Dida, ex portiere rossonero e vincitore di due Champions League con il Milan, è sicuramente dentro la storia della massima competizione europea. L'estremo difensore brasiliano è infatti al settimo posto nella classifica delle reti inviolate in Champions League, con ben 35 cleen sheets in 72 gare.

Di seguito la top ten: Canizares 28 (65 partite), Baia 28 (64 partite), Kahn 34 (103 partite), Dida 35 (72 partite), Neuer 44 (111 partite), Valdes 46 (106 partite), Cech 49 (111 partite), van der Sar 51 (98 partite), Buffon 52 (123 partite), Casillas 59 (177 partite).