Champions League: l'Inter vince col brivido, Atalanta solo 1-1 col Midtjyllan

L'Inter vince 3-2 in casa del Borussia Monchengladbagh e si mantiene in corsa per un posto agli ottavi di Champions. Darmian ed una doppietta di Lukaku hanno reso vana la doppietta di Plea, la cui tripletta, e gol del pareggio, è stato annullato dal VAR per fuorigioco. Solo 1-1 dell'Atalanta contro il Midtjyllan. Un pareggio in rimonta grazie alla rete di Romero. i Ai bergamaschi basterà pareggiare all'Amsterdam ArenA per passare il turno.