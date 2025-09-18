Champions League, le gare in programma oggi

Champions League, le gare in programma oggiMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 16:10News
di Federico Calabrese

Dopo le sfide di ieri sera, il primo turno di Champions League continuerà oggi con altre sei partite in programma. 

Giovedì 18 settembre 2025
Club Brugge – Monaco 
Copenhagen – Leverkusen 
Frankfurt – Galatasaray 
Manchester City – Napoli 
Newcastle United – Barcelona
Sporting CP – Kairat Almaty