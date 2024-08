Che difficoltà ha il Milan? Fonseca: "Mi sembra un problema di atteggiamento, di energia e di voglia di difendere come squadra”

vedi letture

Paulo Fonseca ha parlato a DAZN al termine di Parma-Milan 2-1. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la sconfitta esterna:

È un problema di atteggiamento? Di caratteristiche? Di riabituare i giocatori? “Tutto, penso che è tutto. Questa squadra ha un problema generale. Col Torino non abbiamo pressato troppo alto e abbiamo avuto dei problemi. Oggi abbiamo cercato di avere giocatori per pressare più alto e abbiamo avuto dei problemi. Quando gli altri escono dalla pressione è difficile rimanere compatti e recuperare posizione. Quando recuperiamo posizione siamo una squadra passiva. Ci sono tante cose, mi sembra un problema di atteggiamento, di energia e di voglia di difendere come squadra”.