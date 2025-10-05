Che emozioni proverà Allegri? Ambrosini: "Ne ha viste parecchie, è uno concentrato"

Massimiliano Allegri torna all'Allianza Stadium da avversario dopo 8 anni alla guida della Juventus: che serata sarà per il tecnico del Milan? Ne parla Massimo Ambrosini nel pre partita di DAZN:

Che emozioni proverà Allegri stasera? “Per natura non è uno che fa vedere tanto. Un minimo ce l’avrà, ha fatto anni importanti alla Juve. Ma è uno che ne ha viste parecchie, è uno concentrato. Sa che può indirzzare ancora di più il campionato del Milan andando a fare una bella partita”.