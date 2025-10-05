MN - Striscioni e applausi per Max Allegri da parte di tutto lo stadio di fede juventina
L'ambiente bianconero non ha dimenticato quanto e cosa Massimiliano Allegri ha fatto per la Juventus nel corso dei suoi 8 anni sulla panchina della Vecchia Signora. A confermarlo anche quanto captato dagli inviati di MilanNews.it presso l'Allianz Stadium, con gran parte dello stadio di fede juventina che durante la lettura delle formazioni ufficiali ha applaudito con grande calore il tecnico rossonero, al quale la Curva Sud ha anche dedicato uno striscione: "Noi di te da sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri".
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
