Pavlovic a MTV: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita. Vogliamo vincere"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Juventus-Milan il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di MIlan TV presentando la sfida dell'Allianz Stadium.

Ci porti un po' dentro lo spogliatoio per capire che clima si respira in questo momento?
"In questo momento siamo tutti positivi, pronti per questa partita. Giochiamo tutti insieme. Non vediamo l'ora di giocare questa partita, vogliamo vincere". 

Quale sarà la chiave per provare a vincere quest'oggi?
"Giochiamo tutti insieme con fiducia, con grande energia. Per me è questo molto importante per questa sera". 