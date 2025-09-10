Che problema ha Estupinan? La spiegazione di Diario Olé Ecuador

Pervis Estupinan non è sceso in campo nella notte nella gara tra Ecuador e Argentina, ultima partita del girone sudamericano di Qualificazione ai Mondiali 2026 che ha visto la Nazionale de La Tri vincere 1-0 contro i Campioni del Mondo: entrambe le squadre erano già qualificate. Il terzino rossonero non è stato convocato dopo che negli ultimi giorni era rimasto in dubbio per problemi di natura muscolare. A spiegare la situazione e le condizioni del giocatore milanista ci ha pensato Diario Olé Ecuador.

La spiegazione di Diario Olé Ecuador: "Pervis ha accusato un sovraccarico muscolare che non gli ha permesso di essere al 100% e, per precauzione, non è stato convocato. Il terzino del Milan avrebbe potuto infortunarsi se avesse giocato contro l’Argentina, per cui lo staff tecnico ha deciso che riposasse per evitare qualsiasi inconveniente". La sensazione è dunque che si siano evitati guai peggiori anche se la prova del nove si avrà solamente quando lo staff medico di Allegri avrà constatato di persona le condizioni del calciatore.