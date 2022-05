Che settimana è stata? Pioli: "Come quelle precedenti, ho visto attenzione e motivazione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato della settimana di preparazione in vista di domani: "È stata uguale a quelle precedenti. Ormai siamo ad un punto in cui tutte le partite hanno avuto e avranno un peso per l'obiettivo finale. Ho visto grande attenzione e motivazione. Sappiamo che il Verona potrà crearci difficoltà, ma le difficoltà affrontate ultimamente e non solo ci hanno fatto crescere. È il momento di dimostrare che non siamo solo bravi, ma che possiamo essere migliori".