Che sorpresa nel girone del Milan! La Dinamo Zagabria batte il Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel primo match del girone E tra Dinamo Zagabria e Chelsea, giocato in Croazia, i padroni di casa hanno sorprendentemente battuto per 1-0 gl inglesi di Tuchel grazie al gol al 13esimo di Orsic; brutta prestazione di Sterling e compagni, andati sotto per un errore difensivo e incapaci, anche a causa del troppo nervosismo, di creare pericoli dalle parti del portiere croato. Tale risultato conferma l'alto livello della Champions League è che non è retorica affermare che, in questa competizione, non si possa sottovalutare alcun avversario.

CLASSIFICA

Dinamo Zagabria 3

Milan 0*

Salisburgo 0*

Chelsea 0

*una partita in meno