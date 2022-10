Chelsea-Milan su Prime Video: tra gli ospiti Nesta e Seedorf. Telecronaca Piccinini-Ambrosini

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il match di mercoledì sera tra Chelsea e Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Prime Video: come riporta calcioefinanza.it, tra gli ospiti presenti a Stamford Bridge ci saranno anche gli ex rossoneri Clarence Seedorf e Alessandro Nesta. Ci sarà un ex giocatore milanista anche in telecronaca, vale a dire Massimo Ambrosini che affiancherà Sandro Piccinini.