Chi è Casper Stylsvig, il nuovo CRO del Milan cresciuto tra Man United e Barcellona

Casper Stylsvig, nuovo Chief Revenue Officer" ("CRO"), entra in AC Milan dopo aver ricoperto il medesimo ruolo nel Fulham, vantando inoltre precedenti incarichi nel Manchester United, come "Head of Sales and Global Sponsorship" e nell’FC Barcelona, come "Business Development Manager". La sua nomina è in linea con la visione strategica dell’AD rossonero Ivan Gazidis di guidare le vendite e aumentare i ricavi attraverso tutte le divisioni commerciali del club.