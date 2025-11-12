Chi è il compagno con più stile? E Pavlovic prende in giro Leao

Strahinja Pavlovic, centrale serbo del Milan, è divenuto quest'anno uno dei titolarissimi della formazione rossonera con Massimiliano Allegri che gli ha dato fiducia fin dal suo arrivo e lo schiera con continuità dal primo minuto nella linea difensiva a tre con Gabbia e Tomori. L'ex Salisburgo si sta facendo apprezzare per la sua determinazione e le sue sortite offensive, spesso foriere di buoni risultati. A margine della convocazione con la Serbia e per festeggiare le 50 presenze in Nazionale, raggiunte la scorsa sosta, Pavlovic è stato intervistato sui canali ufficiali della sua federazione calcistica. Un estratto delle sue dichiarazioni.

E il Derby? "Quanto all’Inter, la scorsa stagione ho giocato tre delle cinque partite contro di loro e non abbiamo mai perso. Mi piacerebbe che quella serie positiva continuasse, ma tutti sappiamo quanto sia forte l’Inter.”

Qual è il giocatore del Milan con più stile? "Non direi Rafa Leão (ride). No, lui sarebbe all’ultimo posto. Direi… io! Mi piace il mio stile. Rafa ha un suo modo, molto particolare — basta guardare il suo Instagram. Milano offre tante possibilità: è facile vestirsi come ti piace e sentirti a tuo agio"