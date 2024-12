Chi se non lui? Reijnders eletto MVP di Milan-Empoli

vedi letture

Il Milan s'impone con un netto 3-0 contro l'Empoli, una vittoria che porta la firma indelebile di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato il protagonista assoluto della serata, illuminando San Siro con una prestazione straordinaria. Tijji ha segnato due gol cruciali, il primo a fine primo tempo e il secondo a metà ripresa, dimostrando una freddezza e una precisione che hanno fatto la differenza in campo.

Reijnders ha aperto le danze con un girata di destro al 44', su assist di Pulisic, portando il Milan sul 2-0. La sua seconda rete è arrivata al 69', con un tiro potente e preciso da fuori area a chiudere un contropiede, una conclusione che ha chiuso definitivamente i conti. La sua capacità di inserirsi tra le linee e la visione di gioco hanno messo in costante difficoltà la difesa avversaria.

Con 2 gol segnati, 3 tiri totali, 2 sponde e 40 passaggi totali, il nostro numero 14 ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per il centrocampo rossonero. La sua prestazione non solo ha contribuito alla vittoria, ma ha anche consolidato il suo ruolo di leader tecnico della squadra: una presenza in campo fondamentale per mantenere il controllo del gioco e garantire la solidità difensiva.

Con oltre l'85% dei voti, Reijnders è stato eletto MVP dai tifosi su AC Milan Official App, superando altri protagonisti della serata come Emerson Royal, Youssouf Fofana e Álvaro Morata. Una prestazione da incorniciare per l'olandese, che lascia ben sperare per i prossimi impegni dei rossoneri. Avanti così, Tijji!

MVPower Reijnders ❤️

#MilanEmpoli #SempreMilan

Brought to you by @emirates pic.twitter.com/C3s3ZIBNZh

— AC Milan (@acmilan) December 1, 2024