Chiambretti: "Ibrahimovic e Mihajlovic a Sanremo? Tutto fa show"

Piero Chiambretti oltre che il conduttore di Tiki Taka ha presentato anche il Festival di Sanremo. Adesso che oltre ad Ibra è stata confermata sul palco dell'Ariston pure la presenza di Mihajlovic, Tuttomercatoweb.com ha voluto sentire il suo parere. "Detto che ne parleremo dettagliatamente lunedì in trasmissione con ospiti ad hoc - ha spiegato - a Sanremo tutto fa spettacolo, il resto non conta. Stiamo parlando di personaggi noti al pubblico italiano e internazionale, portano interesse e si raggiunge dunque l'obiettivo. Come li avrei trattati? Bene, perché intanto vengono... Poi, forse, come faccio sempre, avrei cercato con una serie di duetti di renderli ancor più simpatici di quel che sono".