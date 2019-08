Come riporta l'edizione odierna del Corriere di Verona, il Chievo ha messo gli occhi su Matteo Gabbia, giocatore classe 1999 del Milan, per rinforzare la difesa: la proposta dei gialloblù è di un prestito, ma il club di via Aldo Rossi sembra intenzionato ad aspettare almeno fino a Ferragosto prima di prendere una decisione.