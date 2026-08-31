Chinellato: "Hutchinson, prima delle partite, passa almeno 5-10 minuti a visualizzare quello che deve succedere in campo"

vedi letture

Davide Chinellato, corrispondente dall'Inghilterra per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan.

Davide Chinellato, corrispondente dall'Inghilterra per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan: "Hutchinson è reduce da una stagione personale al di sotto delle aspettative e ha scelto il Milan per ritrovarsi, per dimostrare di poter stare al massimo livello. Il potenziale per credere che a San Siro possa farlo c’è: il quasi 23enne inglese ha talento, ancora enormi margini di crescita, la mentalità giusta per imparare un nuovo calcio e un nuovo modo di farlo. Sembra adattabile al gioco di Amorim, capace di accendere con la fantasia l’attacco, aiutando anche in fase di non possesso. È un mancino che parte da destra, punta l'uomo e crea gioco, ma quel lavoro senza palla fatto all’Ipswich lo rendono utilissimo anche senza palla.

Ha raccontato che prima della partita passa almeno 5-10 minuti a visualizzare quello che deve succedere in campo, come può fare gol e come può fare la differenza: in questa nuova avventura italiana gli servirà di sicuro. Hutchinson non è un prodotto finito come Leão, che il Milan ha appena ceduto al Galatasaray: è un giocatore da rifinire, un talento grezzo da lavorare. Uno che è convinto di poter avere successo, ma che poi dovrà dimostrarlo in campo. Sarà la sua missione a San Siro, una che ha tutte le intenzioni di vincere".