Sala: "Se Amorim ha la furbizia di alzare Rabiot, in fase di non possesso torna a giocare a tre a centrocampo"

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Federico Sala, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera sul centrocampo del Milan di Ruben Amorim e su Rabiot.

Federico Sala, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera sul centrocampo del Milan di Ruben Amorim: "Secondo me Amorim è molto intelligente e lo ha dimostrato già nella prima partita. Credo che nelle prossime settimane avrà gradualmente i giocatori nella condizione migliore per poter schierare il vero Milan.

Modric ha 41 anni e non può fare l’interno in un centrocampo a due per cinquanta partite all’anno. Se però Amorim ha la furbizia di alzare Rabiot e di utilizzarlo quasi da sottopunta, in fase di non possesso torni a giocare a tre a centrocampo e Modric può reggere meglio. L’allenatore sta cercando delle soluzioni che modificano in parte quanto visto lo scorso anno e, in alcuni aspetti, lo cambiano profondamente. Lo sta facendo con un po’ di furbizia, soprattutto nella gestione dei calciatori che devono essere maggiormente tutelati. Jashari va testato davvero: per me la scorsa stagione è stata una sorta di anno zero e non si può quasi considerare. Musah è rientrato dall’Atalanta, ma sappiamo che è un giocatore che alterna alti e bassi. A centrocampo manca quindi qualcosa".