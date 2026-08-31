MN - Martinez: "L'esperienza di Gimenez segnerà anche il mercato del Milan in America Latina"

MN - Martinez: "L'esperienza di Gimenez segnerà anche il mercato del Milan in America Latina"MilanNews.it
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Oggi alle 19:50News
di Antonello Gioia
Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it su Santiago Gimenez, attaccante messicano.

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it su Santiago Gimenez, attaccante messicano che si sta trasferendo in queste ore dal Milan al Porto. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Adesso da dove ripartirà Gimenez
"Questa esperienza segnerà non solo il giocatore ma anche quel mercato che il Milan aveva fatto con grande speranza, perché quando si cerca talento in latino-america e questo non ripaga questa fiducia si ripaga anche su tutto il mercato latino-americano. Adesso bisogna rialzare la testa, proprio come Gimenez, e ripartire con più forza cercando di avere un pò più di fortuna, fondamentale". 