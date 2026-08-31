Rimedio: "Ricordo Fabregas quando perse contro il Milan dominando la partita: disse 'Giocando così ne vinceremo tante'"

vedi letture

Alberto Rimedio, giornalista, si è così espresso a Rai Sport durante 'La Domenica Sportiva' sul Como di Fabregas che ha battuto il Napoli di Allegri.

Alberto Rimedio, giornalista, si è così espresso a Rai Sport durante 'La Domenica Sportiva' sul Como di Fabregas che ha battuto il Napoli di Allegri: "Il Como ha dominato in casa del Napoli che tutti considerano la seconda più forte dopo l'Inter ed invece s'è inchinata di fronte alla qualità e l'organizzazione del Como e vediamo se prenderanno anche Kean. Chissà che possa anche candidarsi allo Scudetto. E non è solo bellezza, come si dice, perché poi parlano i risultati. Ricordo Fabregas quando perse contro il Milan dominando la partita, disse giocando così ne vinceremo tante, ed infatti ecco qui... Perché non si imita il Como? Ci stanno provando, intanto 9 allenatori su 20 sono under 45 e si prova ad intercettare le nuove evoluzioni del calcio".

LE PAROLE DI FABREGAS

Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso in conferenza stampa dallo Stadio Maradona dopo la vittoria contro il Napoli.

Si è vista anche l'altra faccia del Como. Quando il Napoli ha pressato, vi siete difesi bene. "Si, è vero, ci dobbiamo abituare al livello di quest'anno. 45 minuti top, dopo 15 minuti secondo tempo bene, ma abbiamo iniziato a capire che loro hanno fatto cambi con gente di qualità. Capendo questo, gli ultimi 15 minuti in blocco basso: non piace essere là, certo, ma abbiamo capito che non possiamo sempre giocare noi. L'abbiamo capito già l'anno scorso, soprattutto dopo quella partita con il Milan in casa. Dobbiamo continuare a crescere".