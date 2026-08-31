Serie A, giallorossi in scioltezza al Via del Mare: Lecce-Roma 0-4
MilanNews.it
Terminata poco fa l’anticipo del lunedi sera tra Lecce e Roma con i giallorossi che conquistano i tre punti vincendo per 4-0.
Alle ore 18:30 sono scese in campo Lecce e Roma per l'anticipo del lunedi sera del secondo weekend di Serie A. Una partita che di fatto non è mai stata in discussione con gli ospiti che in 24 minuti hanno chiuso la pratica grazie ad una doppietta del solito Malen e al gol di Soulè. Nel secondo tempo poi trova la prima gioia italiana il giovane Rodrigo Mora che fa 0-4.
LECCE-ROMA: IL TABELLINO DEL MATCH
Lecce-Roma 0-4
4' Malen
23' Malen
25' Soulè
65' Rodrigo Mora
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