Trevisani fiducioso: "Hutchinson nelle gerarchie parte dietro a tutti, ma è un giocatore interessante"
Il mercato del Milan sta quasi per volgere al termine della sua storia. Molte trattative in entrata e un bilancio speso superiore ai 100 milioni. Anche in uscita i rossoneri hanno agito con coraggio, senza guardare in faccia a nessuno. Dopo Nkunku e Leao, anche Santiago Gimenez e Youssouf Fofana sono destinati a lasciare Milano e Milanello destinazione Porto e Lione. Ieri sera però, è stato importante per l'arrivo in Italia del nuovo trequartista rossonero Omari Hutchinson, arrivato in prestito dal Nottingham Forest. Del nuovo rinforzo del Milan, Riccardo Trevisani ha parlato così sul canale Youtube di Fantacalcio.it.
Un breve estratto delle sue parole:
"Hutchinson? Nelle gerarchie parte dietro a tutti, ma è un giocatore molto interessante, dovrà essere bravo Amorim a inserirlo bene nel suo nuovo mondo rossonero. Allenare il Milan in un contesto così non è un compito facile, ma mi piacciono i coraggiosi!".
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