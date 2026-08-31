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Hutchinson, prime parole da rossonero: “Sono molto ambizioso, mi piace puntare la porta”

Hutchinson, prime parole da rossonero: “Sono molto ambizioso, mi piace puntare la porta”MilanNews.it
Oggi alle 21:36News
di Andrea La Manna
fonte AC MILAN
Le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan di Omari Hutchinson, nuovo trequartista arrivato in prestito dal Nottingham Forest.

Omari Hutchinson ha rilasciato ai media ufficiali del Milan le sue prime parole da nuovo giocatore rossonero. 

"Mi piace darmi da fare, puntare la porta il più velocemente possibile e far divertire i tifosi. Sono molto ambizioso, mi piace lavorare duro e spero di fare bene qui. Guardo molto a Kobe Bryant come esempio, è uno degli sfondi del mio telefono: ascolto le sue interviste e cerco di fare mie le sue parole, nel calcio come nella vita."