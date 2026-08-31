Fofana saluta il Milan con statistiche clamorosamente positive: il dato

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Il futuro di Yossouf Fofana è ormai certo. Il centrocampista francese tornerà in patria, al Lione in prestito con diritto di riscatto. Dopo le tante bocciature dettate da mister Amorim, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata, tra giocatori che sono già ormai separati in casa e altri che presto lo saranno anche sul mercato. Hanno già salutato la compagnia Nkunku, Leao, Gimenez e ormai anche Fofana. La situazione di Fofana e del centrocampo rossonero sembra ormai avere una dirazione chiara.

FOFANA-MILAN: LE STATISTICHE

Quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Oggi l'addio al mondo rossonero con destinazione Lione, dove troverà anche Athekame. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist, numeri (un po' a sorpresa) decisamente positivi.