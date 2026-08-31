Di Canio su Hutchinson al Milan: "Amorim lo conosce bene, lo ha voluto fortemente"

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E' il giorno di Omari Hutchinson. Il nuovo trequartista anglo-giamaicano è pronto a vestire la maglia del Milan, arriva in prestito con dirtito riscatto dal Nottingham Forest. Un giocatore in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo, agendo anche come esterno offensivo ma non solo. Nei suoi anni in Premier League, prima all'Ipswich Town poi al Nottingham, Hutchinson ha saputo alternare spesso le doppie fasi: offensiva e difensiva, ed è quindi bravo anche senza palla, quando si deve correre anche all'indietro, un mantra fondamentale nel nuovo Milan di Ruben Amorim. Di questo nuovo acquisto rossonero, ieri sera a Sky Calcio Club ha parlato così Paolo Di Canio. Un estratto delle sue parole:

DI CANIO SU HUTCHINSON

"E' giovane, però comincia ad avere un'età in cui devi fare un saltino in più in avanti. Amorim lo ha voluto perchè lo conosce, è un esterno di gamba e di intraprendenza, nell'ultimo anno si è dato da fare anche in fase di non possesso. Non lo conosco bene, però mi sembra un po' un giocherellone, bambinone, non che sia un cattivo professionista. Il dubbio è solo quello, quando giri così tanti settori giovanili diversi..".