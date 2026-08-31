La Juve prende Woltemade! Potrà già giocare domenica contro il Milan

La Juve prende Woltemade! Potrà già giocare domenica contro il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 21:10News
di Antonello Gioia
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, c'è l'intesa in prestito senza diritto o obbligo di riscatto per Woltemade alla Juventus.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, c'è l'intesa in prestito senza diritto o obbligo di riscatto, secco con una loan fee da 3.5 milioni di sterline, per Nick Woltemade alla Juventus. L’attaccante tedesco ha le visite mediche prenotate per martedì e sarà a disposizione di Spalletti per la sfida di domenica contro il Milan.