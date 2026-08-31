Serie A, la Roma risponde alle altre big: la classifica aggiornata

Serie A, la Roma risponde alle altre big: la classifica aggiornata
Oggi alle 21:00News
di Andrea La Manna
In seguito alla vittoria della Roma sul Lecce e in attesa del risultato finale di Atalanta-Bologna, questa è la classifica aggiornata.

In seguito alla vittoria della Roma sul campo del Lecce, questa è la classifica aggiornata in attesa del risultato di Atalanta-Bologna.

LA CLASSIFICA DI SERIE A

1.Inter 6
2. Milan 6
3. Juventus 6
4. Lazio 6
5. Roma 6
6. Udinese 4
7. Como 4
8. Lecce 3
9. Atalanta 3*
10. Frosinone 3
11. Napoli 3
12. Sassuolo 3
13. Cagliari 3
14. Bologna 0*
15. Torino 0
16. Genoa 0
17. Parma 0
18. Monza 0
19. Venezia 0
20.Fiorentina 0