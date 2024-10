Chukwueze a Milan Tv: "E' un grande momento, ho avuto un mese difficile"

Vittoria del Milan, la prima in questa Champions League, in casa contro il Club Brugge. I rossoneri che hanno faticato nel primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo, hanno superato per 3-1 i belgi, rimanendo in superiorità numerica di un uomo dal 40' del primo tempo. Decisivi Pulisic e Reijnders con una doppietta: anche i cambi di Fonseca determinanti. Della partita ne ha parlato a Milan Tv l'attaccante rossonero Samuel Chukwueze. Le sue dichiarazioni.

Sul momento positivo: "E' un grande momento, avere questa fiducia. Ho avuto un mese difficile e segnare, trovare un assist è una bella sensazione e mi dà fiducia"

Sui punti di Champions: "Molto molto importante per la squadra e per il club. Abbiamo vinto e abbiamo la chance di risalire la classifica"

Sul Real Madrid: "Spero di vincere contro il Madrid, è importante guadagnare punti in classifica. Ma adesso la cosa più importante è focalizzarsi sulla prossima partita, contro il Bologna"