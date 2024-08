Chukwueze: "Cosa non ha funzionato con Pioli? Sono arrivato tardi, era difficile convincerlo perchè chi giocava nella mia posizione segnava"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Samuel Chukwueze ha spiegato cosa non ha funzionato nella sua prima stagione al Milan in cui ha avuto parecchi alti e bassi: "Cosa non ha funzionato con Pioli? Sono arrivato tardi, a fine luglio, era un po’ difficile convincerlo, chi giocava nella mia posizione segnava. Tutti siamo umani, anche io volevo giocare, ma gli allenatori sono prudenti, è normale. Ho avuto un buon rapporto con Pioli, è un uomo fantastico e un bravo allenatore ma è questo il calcio".

Ora con l'arrivo d Paulo Fonseca le cose stanno andando meglio: "Il mister mi dà fiducia. Ora devo dimostrare che sono da Milan. Penso sia il mio momento. Fonseca mi ha detto solo una cosa: 'Samuel, non voglio vedere il Chukwueze dello scorso anno. Voglio quello del Villarreal'. E io: 'Ok, no problem'. E’ come se fossi rinato. Sono un giocatore nuovo. Obiettivo personale? Voglio battere il mio record di sei gol in campionato".