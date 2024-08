Chukwueze migliore in campo con il Real: la pagella di Tuttosport

Non ci sono dubbi, Samuel Chukwueze è già in grande forma in questo precampionato. Dopo il doppio assist confezionato a Lorenzo Colombo nell'amichevole di New York contro il Manchester City vinta per 3-2, l'esterno nigeriano si è ripetuto a Chicago contro il Real Madrid segnando il gol del definitivo 1-0 e in generale giocando una partita frizzante, costringendo la difesa spagnola a stare costantemente all'erta. Ottimi segnali da Chukwu che si candida a un ruolo da protagonista.

La pagella di Tuttosport dopo la partita contro il Madrid: "Sua la prima azione (suggerimento a Nasti), la prima conclusione pericolosa (super Courtois) e alla fine il gol decisivo della gara. Se nell’amichevole contro il City era stato molto positivo con due assist a referto, contro il Real la palma del migliore in campo gli spetta di diritto. Questo Chukwueze sembra molto diverso da quello che la passata stagione era atterrato a Milano come un punto di domanda e concluso la prima stagione bollato come un mezzo flop - e pure di quelli non a buon mercato".