CIES, dal Milan al Parma: la classifica della Serie A, dalla più giovane alla più vecchia

Il Milan primo, il Parma ultimo. Se la classifica della Serie A fosse scritta dalla squadra più giovane alla più anziana, finirebbe così. Lo afferma l'ultimo weekly report del CIES, che ha messo a confronto l'età media dei calciatori schierati in questo avvio di stagione. Così i rossoneri sono i più giovani d'Italia (ma anche dei campionati big five) e i ducali i più anziani (ma anche dei big five). Nel mezzo, tutte le altre: completano il podio della giovinezza Verona e Cagliari.

Milan - 24,5 anni

Hellas Verona - 25,6

Cagliari - 25,6

Spezia - 26,3

Fiorentina - 26,7

Napoli - 27,4

Udinese - 27,4

Bologna - 27,4

Sassuolo - 27,8

Torino - 27,9

Atalanta - 28

Sampdoria - 28,2

Juventus - 28,4

Roma - 28,4

Inter - 28,7

Lazio - 28,7

Genoa - 28,8

Crotone - 29

Benevento - 29

Parma - 29,7