CIES, Milan tredicesimo per investimenti negli ultimi 10 anni: spesi 853 mln

Nonostante dal 2010 ad oggi sia riuscito a portare a casa solamente tre trofei (uno Scudetto e due Supercoppe Italiane), Il Milan si trova al tredicesimo posto in Europa per investimenti effettuati nelle campagne acquisti degli ultimi 10 anni, con ben 853 milioni spesi complessivamente. Davanti ai rossoneri, anche due squadre come Roma e Monaco, che figurano però rispettivamente al primo e al settimo posto nella top 20 dei club che hanno ottenuto maggiori ricavi dalle cessioni. Il Milan, invece, non è presente in questa graduatoria. Ecco, dunque, la classifica completa stilata dal CIES, osservatorio svizzero sul calcio, per quanto riguarda i top 20 club europei per fondi investiti per l'acquisto di nuovi calciatori negli ultimi 10 anni. I dati sono espressi in milioni di euro.

1. Manchester City 1.638

2. Barcellona 1.638

3. Chelsea 1.428

4. Paris Saint-Germain 1.392

5. Juventus 1.272

6. Manchester United 1.265

7. Real Madrid 1.236

8. Atletico Madrid 1.110

9. Liverpool 1.075

10. Inter 968

11. Roma 895

12. Monaco 862

13. Milan 853

14. Arsenal 830

15. Tottenham 763

16. Everton 752

17. Bayern Monaco 727

18. Borussia Dortmund 702

19. Napoli 693

20. Valencia 611